Бенавидес вновь вызвал Канело на бой: «Я стал претендентом №1, завоевал временный пояс»

Временный чемпион WBC в суперсреднем весе Давид Бенавидес хочет драться за неоспоримый титул, принадлежащий Саулю Альваресу, который владеет всеми поясами в этой весовой категории.

«Я чувствую, что стал претендентом номер один, когда победил в претендентском бою. Теперь я завоевал временный титул WBC. Так что я сделал это за два боя.

Я был главным претендентом, поэтому чувствую, что заслуживаю титульный бой. Я проделал работу.

Я победил претендентов, преодолел препятствия, мне говорили, что я должен это сделать, чтобы заполучить чемпиона», – сказал Бенавидес.

Бенавидес – о победе над Лемье: «Чувствую, что сильнейший боец своей весовой категории. Никто не хочет связываться со мной»

Давид Бенавидес нокаутировал Давида Лемье в третьем раунде и забрал временный пояс WBC