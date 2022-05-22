Бенавидес – о победе над Лемье: «Чувствую, что сильнейший боец своей весовой категории. Никто не хочет связываться со мной»

Теги Майк Тайсон суперсредний вес Давид Лемье бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион WBC в суперсреднем весе Давид Бенавидес, нокаутировавший Давида Лемье в третьем раунде, высказался о прошедшем поединке.

«Майк Тайсон дал мне прозвище «Мексиканский монстр», так что, по-вашему, я должен был сделать? Я просто чувствую, что являюсь сильнейшим бойцом своей весовой категории.

Никто не хочет связываться со мной. Лемье – особенный боец. Это парень дрался до конца. Он крутой чемпион, так что я снимаю перед ним шляпу. Давид единственный, у кого хватило мужества встретиться со мной лицом к лицу», – сказал боксер.

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