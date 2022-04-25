Канело про бой с Усманом: «Прямо сейчас я строю наследие в боксе»

Теги UFC суперсредний вес MMA полусредний вес (MMA) Сауль Альварес бокс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес ответил на вопрос о потенциальном поединке с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Никогда не говори «никогда». На данный момент я не планирую драться с Усманом. Не сейчас.

Прямо сейчас я строю свое наследие в боксе. В будущем, возможно, мы подеремся», – сказал Канело.

7 мая в Лас-Вегасе Альварес проведет бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

Джо Роган: «Хочу увидеть бой Усмана и Канело, чтобы Камару получил гигантский чек. По той же причине я хочу, чтобы Нганну подрался с Фьюри»

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