Канело про бой с Усманом: «Прямо сейчас я строю наследие в боксе»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес ответил на вопрос о потенциальном поединке с чемпионом в полусреднем весе .

«Никогда не говори «никогда». На данный момент я не планирую драться с Усманом. Не сейчас.

Прямо сейчас я строю свое наследие в боксе. В будущем, возможно, мы подеремся», – сказал Канело.

7 мая в Лас-Вегасе Альварес проведет бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

Джо Роган: «Хочу увидеть бой Усмана и Канело, чтобы Камару получил гигантский чек. По той же причине я хочу, чтобы Нганну подрался с Фьюри»

Хамзат Чимаев: «С Усманом кончено. Кого он вообще побеждал? Он никогда не дрался с таким бойцом как я»