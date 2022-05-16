Эдди Хирн: «Сейчас поединок Канело – Головкин имеет большее значение»

Промоутер Эдди Хирн оценил вероятность проведения третьего боя между Саулем Альваресом и .

«Это по-прежнему грандиозный бой. Как ни странно, но сейчас поединок Канело — Головкин иметь большее значение, потому что люди дают Геннадию шанс на победу.

Раньше все говорили: «О, ему 39, 40 лет, он не сможет победить». Теперь люди посмотрели на последнее выступление Канело и говорят: «Хорошо, сейчас у Головкина больше шансов». Так что это масштабный бой, как и реванш против Дмитрия Бивола.

Если бы Альварес победил Бивола, то люди считали бы Альвареса большим фаворитом. Канело по-прежнему фаворит. Это огромный бой. Посмотрим», – сказал Хирн.

В 2017 году Канело и Головкин провели первый бой, закончившийся ничейным результатом. В 2018 году состоялся второй поединок, в котором решением большинства судей победил мексиканец.

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