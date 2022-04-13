Тони Белью: «Третий бой с Канело плохо закончится для Головкина»

Бывший чемпион мира по боксу поделился мнением о 40-летнем чемпионе IBF и WBA Super в среднем весе .

«Схватка с Муратой стала идеальным прослушиванием для Головкина перед третьим боем против . Он выглядел уязвимым и старым, позволяя себя прессинговать бойцу, не славящемуся тяжелым ударом.

Будь я на месте Геннадия, то уж точно даже близко не подходил бы к Канело. По-моему, для него все может закончиться очень плохо. Мы могли видеть, что возраст никого не жалеет.

Мое мнение – Головкин уже не тот, кем он когда-то был, и мне бы не хотелось видеть, как Канело будет брутально его бить в третьем поединке, ведь мне кажется, именно так и случится.

Реальность такова, что только один боксер стал лучше, и мы все знаем, кто это. И он не только улучшил навыки, он стал больше и сильнее, что обязательно покажет, если они проведут третью встречу», – сказал Белью.

В 2017 году Канело и Головкин провели первый бой, закончившийся ничейным результатом. В 2018 году состоялся второй поединок, в котором решением большинства судей победил мексиканец.

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