Давид Бенавидес нокаутировал Давида Лемье в третьем раунде и забрал временный пояс WBC

Теги суперсредний вес Давид Лемье бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

В Глендейле (Аризона) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел бой за титул временного чемпиона WBC в суперсреднем весе между Давидом Бенавидесом и Давидом Лемье.

Уверенную победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Бенавидес, который до сих пор не знает поражений в профессиональной карьере. Лемье, одержавший ранее 43 победы, проиграл в пятый раз.

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