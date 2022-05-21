Дос Сантос проиграл Де Кастро на Eagle FC 47, получив травму

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Джуниор Дос Сантос Хабиб Нурмагомедов EFC Бокс/MMA/UFC

В Майами состоялся турнир Eagle FC 47 — промоушена, который принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

В главною бою вечера встречались тяжеловесы Джуниор Дос Сантос и Йорган Де Кастро. Поединок завершился на 35-й секунде третьего раунда после того, как бразилец в попытке нанести удар справа вывихнул плечо.

Вторым по значимости событием стал бой Гектора Ломбарда и Тиаго Сильвы. Его признали несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом Сильвы.

Хабиб: «Бой Федора и Дос Сантоса с вероятностью 70-80% состоится до конца года в Саудовской Аравии»

 

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