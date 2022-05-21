Хабиб: «Бой Федора и Дос Сантоса по-прежнему реален. Джуниор выглядел потрясающе, несмотря на поражение»

Бывший чемпион UFC в легком весе, владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов хочет устроить бой между и .

Бразилец в дебютном поединке в EFC проиграл Йоргану Де Кастро техническим нокаутом в третьем раунде, получив травму плеча.

«Я думаю, что этот поединок по-прежнему реален, поскольку Джуниор потрясающе выглядел, несмотря на поражение. Сегодня все видели, что он стал намного лучше, Дос Сантос выглядел изумительно. Я считаю, то этот бой все еще интересен.

Как спортсмен я знаю, сколько месяцев нужно, чтобы восстановить плечо. Если на следующей неделе он сделает операцию, через три-четыре месяца он сможет спарринговать, и в конце года мы можем сделать этот бой.

На следующей неделе я встречусь со Скоттом Кокером, и мы обсудим этот поединок. У нас отличные взаимоотношения с Кокером, Майком Хоганом, Bellator. Каждый раз, когда мы что-то просим, они делают для нас», – сказал Хабиб.

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