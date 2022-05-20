Хабиб: «Бой Федора и Дос Сантоса с вероятностью 70-80% состоится до конца года в Саудовской Аравии»

Бывший чемпион UFC в легком весе рассказал об организации боя и на турнире Eagle FC.

«Через несколько дней я отправлюсь в Сан-Хосе. Мы встретимся со Скоттом Кокером и обсудим идею проведения боя между Дос Сантосом и Емельяненко.

Я считаю, что этот бой с вероятностью 70-80% состоится до конца года в Саудовской Аравии».

Сейчас мы ведем переговоры с представителями Саудовской Аравии, с командой Дос Сантоса и Федора Емельяненко, а также со Скоттом Кокером. У нас есть все, и нам лишь остается все собрать воедино и дать возможность фанатам насладиться этим боем», – сказал Нурмагомедов.

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