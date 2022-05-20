Хабиб: «Бой Федора и Дос Сантоса с вероятностью 70-80% состоится до конца года в Саудовской Аравии»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об организации боя Федора Емельяненко и Джуниора Дос Сантоса на турнире Eagle FC.
«Через несколько дней я отправлюсь в Сан-Хосе. Мы встретимся со Скоттом Кокером и обсудим идею проведения боя между Дос Сантосом и Емельяненко.
Я считаю, что этот бой с вероятностью 70-80% состоится до конца года в Саудовской Аравии».
Сейчас мы ведем переговоры с представителями Саудовской Аравии, с командой Дос Сантоса и Федора Емельяненко, а также со Скоттом Кокером. У нас есть все, и нам лишь остается все собрать воедино и дать возможность фанатам насладиться этим боем», – сказал Нурмагомедов.
Хабиб хочет организовать бой Федора в Eagle FC: «Собираюсь поговорить об этом со Скоттом Кокером»
Федор Емельяненко: «Я бы хотел побиться за пояс. Хотелось бы, чтобы это был Бейдер»