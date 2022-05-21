Джуниор Дос Сантос: «Мое плечо встало на место, и я не чувствую никакой боли»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе сделал заявление после поражения от Йоргана Де Кастро на турнире Eagle FC 47 в Майами.

Бой закончился в третьем раунде из-за травмы плеча бразильца.

«Привет, ребята. Я уже дома, принял душ и пообедал. Мое плечо встало на место, и я не чувствую никакой боли. Я уже поговорил с доктором: в ближайшее время мы проведем обследование и выясним, что нужно сделать, чтобы исправить это как можно скорее.

Я чувствовал себя превосходно того, как это случилось. В бою все складывалось как нельзя лучше, и я давно не чувствовал себя так хорошо.

В клетке у меня получалось буквально все, над чем я тяжело работал в спортзале. Все шло как нужно, пока я не выбросил правый кросс, и не получил эту травму», – сказал Дос Сантос.

Дос Сантос проиграл Де Кастро на Eagle FC 47, получив травму

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