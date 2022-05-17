Дмитрий Бивол: «Есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира. Ждем решения Канело по реваншу»

Чемпион WBA в полутяжелом весе рассказал о планах после победы над Саулем Альваресом.

«Вообще в приоритете для меня — завоевание следующих титулов, есть мечта быть абсолютным чемпионом мира. Но есть обязательство по реваншу, ждем решения Канело. Находимся на паузе.

Нет пределу совершенства, нам остается работать, есть нюансы в техническом плане, над ними будем работать. Но в ближайшие дне недели я в зале появляться не буду.

Пересматривал ли бой? Однозначно, насладиться моментом. Но, когда пересматриваешь, видишь свои ошибки, где-то мог не пропустить удары.

Вы знаете, сейчас опустошение происходит, за последнюю неделю много информации мне поступает, много поздравлений, это забирает силы.

У нас стояла задача выигрывать бесспорно, чтобы у судей не было желания нас ограбить, мы это и сделали. Я старался выигрывать каждый раунд, вот и результат. Я доволен, тренер доволен.

Когда мы довольны, судьи не посмеют нас ограбить. Мне понравилось, как все эмоционально сложилось в ринге. Хладнокровие моей команды принесло нам победу.

— боксер высокого уровня, у него классная защита корпусом, я никогда так много не промахивался. Была задача бить много, но не ожидал такой хорошей защиты. У него сильные удары, он большая звезда», – сказал Бивол.

Вы все рады за Бивола, но много ли о нем знаете? Он познакомился с женой в 16, владеет английским и не боится звездных соперников