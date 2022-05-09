Бивол – о плане на бой с Канело: «Старался не проваливаться, Сауль хорошо думает в ринге»

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе , одержавший уверенную победу над Саулем Альваресом, рассказал о плане на поединок с мексиканцем.

«На самом деле Канело хорошо думает в ринге. Он с хорошим чувством реакции. Я всегда переживал за то, чтобы не провалиться. Он стоит у канатов, ждет меня.

Я стараюсь не провалиться, потому что знаю, что он любит оттянуться, ударить правой в ответ либо навстречу.

Были моменты сдерживания себя. Я знаю, что он у канатов, нужно здесь работать, но я себя тормозил, не шел на поводу», – сказал россиянин.

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