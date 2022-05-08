Сауль Альварес: «Не думаю, что я проиграл бой Биволу»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес, проигравший Дмитрию Биволу в поединке за титул WBA в полутяжелом весе, изменил свое мнение об исходе поединка.

Если в ринге после оглашения результатов мексиканец признал поражение, то на пресс-конференции Канело заявил, что не считает себя проигравшим.

«Я выиграл бой. Я думаю, возможно, может быть, я проиграл четыре или пять раундов. Но я определенно не проиграл бой. Думаю, я немного устал к финальным раундам. Но я чувствовал себя хорошо.

Я не думаю, что проиграл бой. Может быть, несколько раундов. Возможно, вес был небольшой проблемой. Из-за этого я не чувствовал себя на 100 процентов во время боя», – сказал Альварес.

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