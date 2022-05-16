Малиньяджи о победе Бивола над Канело: «Парни с хорошим джебом и темпом доставляют Альваресу проблемы»

Бывший чемпион мира по боксу прокомментировал победу чемпиона WBA в полутяжелом весе над Саулем Альваресом.

«Бивол проделал отличную работу, очень хорошо боксировал и был активным. Мы заметили, что у Канело обычно начинаются проблемы, когда поднимается темп.

Он любит контролировать его и драться в своем темпе. Много раз у него это получалось. Саулю удавалось запугать соперников своей мощью и репутацией. Они сбавляли обороты и заставляли его работать в неудобном темпе.

Я заметил, что парни с хорошим джебом и темпом доставляют Альваресу проблемы. У Бивола эти факторы сочетаются», – сказал Малиньяджи.

7 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей.

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