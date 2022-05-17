Махачев про бой Нурмагомедов – Оливейра: «Это легкий поединок для Хабиба. Я побью Чарльза, и все все поймут»

Легковес UFC Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном поединке экс-чемпионов и .

«Как бы Оливейра победил Хабиба? Засамбитил бы его или как? Это легкий бой для Хабиба, потому что у него самый доминирующий грепплинг в позиции сверху.

Хабиб переведет Чарльза в партер и будет удерживать его очень легко. Если честно, я считаю, что это очень легкий бой для Хабиба, потому что стилистическое давление Оливейры не сработает против него.

Хабиб сам прессингует всех соперников, изматывает и удерживает внизу. Но нам не нужно говорить, что Хабиб победил бы Оливейру, или Оливейра — Хабиба. Я побью Чарльза, и все все поймут», – сказал Махачев.

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