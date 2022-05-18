Абдель-Азиз – Фергюсону: «Хабиб выиграл бы тебя даже в соревновании по мочеиспусканию»

, менеджер ряда топовых бойцов , ответил , оставившему противоречивые сообщения в адрес .

Сначала американец предложил россиянину посоперничать в одном из сезонов реалити-шоу The Ultimate Fighter в качестве тренеров.

Однако, получив положительный ответ Хабиба, Фергюсон резко отреагировал, припомнив Нурмагомедову скандальный эпизод с отжимающимся бездомным.

«Тони, дружище, ты ничего не можешь сделать лучше, чем Хабиб. Даже если вы, ребята, устроите соревнование по мочеиспусканию, он победит тебя», – написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Хабиб согласен стать тренером в TUF с Фергюсоном: «Позвони своим боссам, пусть они сделают предложение»

Фергюсон о согласии Хабиба стать тренерами в реалити-шоу: «Ты работаешь на меня и должен мне $200 тысяч и 20 отжиманий»