Хабиб Нурмагомедов: «Дариуш должен провести претендентский бой, а Махачев и Оливейра – драться за титул»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о титульной борьбе в дивизионе.

По мнению Хабиба, главные претенденты на пояс – Чарльз Оливейра и Ислам Махачев.

«Дариуш очень близко находится к чемпионскому бою. У него беспроигрышная серия составляет семь поединков. Когда в UFC дали ему шанс, он травмировался.

Так что, когда Бенеил восстановится, то должен сражаться с лучшими парнями дивизиона, а после этого сможет побороться за титул.

Бенеил должен драться в претендентском бою, а Ислам побороться за титул с Оливейрой. Это мое мнение и считаю, что оно справедливо», – сказал Нурмагомедов.

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