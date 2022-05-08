Конор высмеял выражение лица Фергюсона после удара Чендлера: «Это настоящий куриный наггетс»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор иронично отреагировал на сокрушительное поражение в бою с .

Ранее «Эль-Кукуй», говоря о Макгрегоре, называл его «Макнаггетсом», потому что Конор в свое время рекламировал фастфуд.

«Если бы вы вытащили это из пакета McDonald’s, вы бы обмакнули его в соус и съели, не задумываясь. Без сомнения. Он бы сошел за настоящий куриный наггетс. Это Безумие!», – написал Конор в соцсетях, приложив к посту фото Фергюсона.

38-летний американец проиграл в четвертый раз подряд, позволив Чендлеру успешно применить фронткик. Это первое поражение нокаутом в карьере Тони.

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