Чендлер вызвал Конора: «Если у UFC помутнение, и они не дадут мне титульник, то у меня есть вариант – Макгрегор»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер, одержавший победу над Тони Фергюсоном, заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором, если боссы промоушена не хотят давать Майклу титульный поединок.

«Если у Хантера Кэмпбелла и Дэйны Уайта случится помутнение рассудка и они отдадут титульник кому-то другому, то у меня есть еще один вариант. Конор Макгрегор, тебе пора вернуться и с кем-нибудь подраться.

Я самый зрелищный легковес на планете. И я хочу поднять ставки, Конор. Я хочу, чтобы ты был максимально большим. Я хочу, чтоб ты был в наилучшей форме.

Так что я подерусь с тобой в полусреднем весе хоть летом, хоть осенью, хоть зимой!», – сказал Чендлер после боя.

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