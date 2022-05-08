Чендлер вызвал Конора: «Если у UFC помутнение, и они не дадут мне титульник, то у меня есть вариант – Макгрегор»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер, одержавший победу над Тони Фергюсоном, заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором, если боссы промоушена не хотят давать Майклу титульный поединок.
«Если у Хантера Кэмпбелла и Дэйны Уайта случится помутнение рассудка и они отдадут титульник кому-то другому, то у меня есть еще один вариант. Конор Макгрегор, тебе пора вернуться и с кем-нибудь подраться.
Я самый зрелищный легковес на планете. И я хочу поднять ставки, Конор. Я хочу, чтобы ты был максимально большим. Я хочу, чтоб ты был в наилучшей форме.
Так что я подерусь с тобой в полусреднем весе хоть летом, хоть осенью, хоть зимой!», – сказал Чендлер после боя.
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