Фергюсон – о Хабибе: «Величайший уклонист от настоящего боя»

Рейтинговый легковес UFC Тони Фергюсон вновь язвительно высказался в адрес своего бывшего соперника , с которым американец так и не успел провести поединок.

«Величайший в уклонении от настоящего боя – вот в чем он лучший всех времен. Если я приму предложение UFC тренировать против толстяка на TUF, я более чем уверен, что он не объявится, как и на UFC 249», – написал Тони в соцсетях.

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