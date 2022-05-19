Физиев – об Оливейре: «Раньше его били и он плакал, а теперь он поднимается. Он изменил свое сердце»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев высказался об обязательном претенденте на титул .

В начале карьеры в ММА бразилец потерпел много поражений, однако последние 10 поединков с его участием закончились победой Чарльза.

«Я думал, что у него не храброе сердце, однако сейчас он заставил меня поменять мнение. Каб Суонсон просто ударил его один раз, а он упал на канвас и начал плакать.

Пол Фелдер ударил Оливейру локтем, и он начал плакать, проиграл бой. После этого поединка я подумал, что у него нет мужества, что он сломан.

Но Дастин Порье бил его очень сильно, а Оливейра падал, поднимался, продолжал драться и победил. То же самое было с Джастином Гейджи. Он все мне показал.

Теперь я понимаю этого парня. Он изменился. Оливейра изменил свое сердце. У него сильное сердце. Он падает, поднимается и бьет своих соперников. Я это уважаю», – сказал Физиев.

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