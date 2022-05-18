Кормье: «Было бы неплохо увидеть бой Хабиба и Оливейры. Если Чарльз победит его друга Махачева, то это лучший способ его вернуть?»

Теги UFC легкий вес (MMA) Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье оценил шансы на возвращение Хабиба Нурмагомедова в октагон.

По мнению Кормье, в случае победы Чарльза Оливейры над Исламом Махачевым Хабиб может вернуться к боям.

«Было бы неплохо увидеть, как Хабиб и Оливейра сражаются, верно? Многие люди говорили об этом. Если Оливейра победит его друга и партнера по тренировкам, то это, возможно, лучший способ вернут Хабиба?

Дэйна Уайт приложил так много усилий, чтобы вернуть его в октагон, но этого всего оказалось недостаточно. Но, что если защиты чести друга окажется достаточно? Что произойдет, если Ислам не справится с поставленной задачей?» – сказал бывший боец.

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