Шлеменко ответил Емельяненко: «Если Мусаси для меня фаворит боя с Токовым, то я поливаю Толю грязью?»

Известный боец-средневес ответил на обвинения в предвзятом отношении к его команде.

«Если для них поливание грязью – мое мнение, что Мусаси выиграет в этом поединке... Я могу ошибаться, но подготовься лучше и выиграй.

Это не значит, что я буду болеть в этом бою за Мусаси или поеду помогать ему подготовиться. Нет, конечно. Но я эксперт, меня спрашивают как эксперта.

Я не могу заниматься лизоблюдством. Я хорошо к Толе отношусь. Я считаю, что это беспочвенные, вообще непонятные обвинения.

Человеку в его статусе нужно больше следить за словами. Тут легко можно проверить. Где я поливал Токова грязью? Если он для меня не фаворит, то это поливание грязью? Я считаю, что Мусаси сильнее», – заявил Шлеменко.

Федор – о критике Шлеменко: «Нет-нет, да покусывает моих ребят. Будто мы денег заняли и не отдали»

Шлеменко – об активности в медиа: «Конечно, можно отгородиться от всех, спрятаться, ни с кем не общаться»