Анатолий Токов: «Владельцы Bellator сказали, что не будут давать титульные бои русским»

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Российский средневес Bellator Анатолий Токов рассказал, по какой причине не сразится за титул с Гегардом Мусаси.

По словам спортсмена, владельцы промоушена решили не давать российским претендентам чемпионские бои.

«Недавно нам сказали, что пока русские не могут драться за титул, и поэтому на 24 июня мне титульный поединок не дадут, но обещают дать другой бой, пока не знаю с кем.

Bellator не то чтобы не хочет. Есть президент организации Скотт Кокер, есть работники, они не против. Но люди, которым принадлежит Bellator, сказали, что не будут давать русским титульные бои», – сказал Токов.

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