Шлеменко – об Усике, который уехал из Украины ради реванша с Джошуа: «Я бы так точно не сделал»

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался об , который ранее находился в рядах теробороны Киевской области, а затем покинул Украину, чтобы начать подготовку к бою против .

«Если будет мобилизация, я готов свою жизнь отдать за страну. По крайней мере, я бы точно не сделал как некоторые, которые сфотографировались с автоматом и уехали за границу готовиться к бою.

Я бы так не сделал. Зачем тогда с автоматом фотографировался, зачем призывал? Бог судья всем, как говорится», – сказал Шлеменко.

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