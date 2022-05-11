Бивол – о победе над Канело: «Меня вдохновила победа Усика над Джошуа»

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Дмитрий Бивол, одержавший победу над Саулем Альваресом, заявил, что его вдохновил пример Александра Усика, отобравшего пояса у Энтони Джошуа в тяжелом весе.
«Эта победа не только мне важна, мне кажется, эта победа важна для многих людей, в шансы которых мало кто верит. Такие апсеты всегда вдохновляют.
Меня вдохновила победа Усика над Джошуа. Приехал человек в Англию, никто на него не ставил, а он выиграл», – сказал россиянин.
Менеджер Усика – о победе Бивола над Канело: «115-113 – слишком много для Альвареса»
Усик занял первое место в рейтинге P4P по версии DAZN. Бивол – 6-й, за ним Фьюри