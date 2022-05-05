Джошуа – о причинах проигрыша Усику: «Думал, что смогу посоревноваться с ним в боксе. Теперь я пойду за нокаутом»

Бывший чемпион мира по боксу высказался о первом поединке против , которому британец проиграл титулы осенью 2021 года.

«Я думал, что смогу посоревноваться с ним в боксе. Кажется, что он выиграл на два раунда больше, чем я. Вот как он стал чемпионом.

Так что сейчас цель состоит в том, чтобы вернуться к истокам и пойти за нокаутом», – уверен Энтони.

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