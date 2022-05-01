Боб Арум: «Бой Усик – Джошуа пройдет 25 июля»

Глава Top Rank Боб Арум поделился мыслями о поединке чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе (19-0, 13 КО) с бывшим обладателем титулов (24-2, 22 КО).

– Этот бой пройдет где-то в июле.

– Да, 25 июля (понедельник – прим.). Организация реванша Усика из Джошуа – это работа Эдди Хирна. Я уверен, это очень хороший поединок. Я уверен, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет.

Откровенно говоря, все похоже, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа, – сказал Арум.

Ранее Эдди Хирн сообщал, что вероятная дата боя Усика с Джошуа – 23 июля.

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