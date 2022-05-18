Корешков – о конфликте Шлеменко и Емельяненко: «В данной ситуации Федор Владимирович не прав»

Рейтинговый полусредневес Bellator Андрей Корешков высказался о заочном конфликте между Александром Шлеменко и Федором Емельяненко, случившимся на фоне ухода последнего из Союза ММА России.
«Я смотрел интервью, где Федор Владимирович сказал, что искренне переживал за меня, за Сашу, за Сашу Сарнавского, прямо как за своих.
Я это не видел нигде, первый раз услышал об этом только в интервью. Если это реально так, даже если он дома, сидя на диване, переживал, спасибо огромное без какого-либо неуважения.
Но я считаю, что в этой ситуации Федор Владимирович не прав. Я давно знаю Александра и общаюсь с ним очень долго, больше, чем кто-либо.
Я знаю, что он привык всегда все говорить в глаза и никогда не будет заискивать и что-то говорить за спиной. Он прямо скажет все», – сказал Корешков.
Александр Шлеменко: «Сейчас Федор выступает в Bellator, а в 2012 году он писал письма, чтобы их бои не показывали в России»
Федор – о критике Шлеменко: «Нет-нет, да покусывает моих ребят. Будто мы денег заняли и не отдали»