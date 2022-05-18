Корешков – о конфликте Шлеменко и Емельяненко: «В данной ситуации Федор Владимирович не прав»

Рейтинговый полусредневес Bellator Андрей Корешков высказался о заочном конфликте между и , случившимся на фоне ухода последнего из Союза ММА России.

«Я смотрел интервью, где Федор Владимирович сказал, что искренне переживал за меня, за Сашу, за Сашу Сарнавского, прямо как за своих.

Я это не видел нигде, первый раз услышал об этом только в интервью. Если это реально так, даже если он дома, сидя на диване, переживал, спасибо огромное без какого-либо неуважения.

Но я считаю, что в этой ситуации Федор Владимирович не прав. Я давно знаю Александра и общаюсь с ним очень долго, больше, чем кто-либо.

Я знаю, что он привык всегда все говорить в глаза и никогда не будет заискивать и что-то говорить за спиной. Он прямо скажет все», – сказал Корешков.

Александр Шлеменко: «Сейчас Федор выступает в Bellator, а в 2012 году он писал письма, чтобы их бои не показывали в России»

Федор – о критике Шлеменко: «Нет-нет, да покусывает моих ребят. Будто мы денег заняли и не отдали»