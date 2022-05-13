Александр Шлеменко: «Сейчас Федор выступает в Bellator, а в 2012 году он писал письма, чтобы их бои не показывали в России»

Известный боец ММА Александр Шлеменко заявил, что Федор Емельяненко пытался блокировать приход Bellator на российское телевидение.

Шлеменко утверждает, что якобы действующий боец промоушена в 2012 году обращался для этого к каналу «Россия-2».

«В 2012 году у нас уже выступали в Bellator такие ребята, как Минаков, , Сарнавский, Корешков, которого, как говорит Федор, он поддерживал.

Андрей тогда шел к титулу, и мы хотели, чтобы нас показывала «Россия-2», и «Россия-2» этого хотела. Но Федор то был против этого, и он не хотел, чтобы «Россия-2» показывала Bellator.

Он даже письма на телеканал писал о том, что нужно внимательнее относиться к тому, что показывать. Надо у Федора спросить – пусть он расскажет про ту ситуацию.

А сейчас он выступает в Bellator. И когда он там выступает и зарабатывает деньги, и его пацаны там выступают почти в полном составе, конечно же надо показывать. А нас не надо было показывать. Он был против. Вот это поддержка», – сказал Шлеменко.

Шлеменко ответил Емельяненко: «Если Мусаси для меня фаворит боя с Токовым, то я поливаю Толю грязью?»

Федор Емельяненко вошел в топ-3 тяжеловесов Bellator