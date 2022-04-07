Хабиб хочет организовать в своей лиге реванш Шлеменко и Ломбарда

Бывший чемпион UFC в легком весе, а ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с 44-летним кубинцем Эктором Ломбардом.

«Кто помнит выступления этого зверя? Когда я только начинал свои выступления за океаном, Эктор уже был звездой и грозой среднего веса в Штатах.

Чего стоит одно его противостояние с Шлеменко. У Ломбарда и Шлеменко есть еще по одному бою в контрактах с лигой. Было бы интересно посмотреть их реванш», – написал Нурмагомедова.

Шлеменко положительно отреагировал на предложение Хабиба.

«Это отличная идея! Как думаете?» – обратился боец в болельщикам.

В октябре 2010-го Шлеменко проиграл Ломбарду титульный бой единогласным решением судей.

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