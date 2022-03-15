Гегард Мусаси хочет дебютировать в боксе: «Я бы сожрал Андерсона Сильву»

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси хочет выступить в профессиональном боксе против экс-чемпиона UFC Андерсона Сильвы.

«Думаю, я заслужил эту возможность после стольких лет боев. Мне кажется, я вправе выставлять условия.

Хочу провести боксерский поединок, потому что знаю, как побеждать. И это не просто какая-то болтовня. Я бы сожрал Андерсона Сильву.

Я не хочу драться с ним по правилам ММА, его время ушло, но бокс — это заманчиво», – сказал Мусаси.

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