Али Абдель-Азиз: «Махачев и Дариуш заслуживают больше других драться за титул»

Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что за вакантный титул UFC в легком весе должны побороться Ислам Махачев и Бенеил Дариуш.
«СМИ, должен ли Чарльз Оливейра драться в следующем поединке за титул? По моему мнению, больше других этого заслуживают Дариуш и Махачев», – написал Абдель-Азиз.
Также менеджер объяснил разницу между Оливейрой и Хабибом Нурмагомедовым.
«Я уважаю Чарльза, но перестаньте сравнивать его с Хабибом. Хабиб никогда не сдавался, его не роняли, и он не проливал кровь в октагоне. А Оливейра еще не зачистил дивизион, потому что у нас есть Бенеил и Ислам.
Я уважаю Оливейру, но почему Махачев в поединке с ним четырехкратный фаворит? Хабиб никогда не был андердогом в своих боях. Прошу вас, прекратите эти разговоры о Величайшем», – написал Абдель-Азиз.
Неделю назад Оливейра лишился чемпионского пояса UFC, провалив весогонку перед боем с Джастином Гейджи, которого победил удушением сзади в первом раунде.
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