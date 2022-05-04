Дэйна Уайт случайно сообщил о возможном бое Чимаева и Нейта Диаза. Поединок может стать со-главным на UFC 276

Теги UFC Дэйна Уайт Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Чимаев - Диаз Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт случайно раскрыл ближайшие планы организации. Во время интервью промоутера для канала The Pivot Podcast, в кадр попала доска в кабинете Уайта, на которой записаны участники летних турниров организации.

Бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза находится в разработке, он может стать со-главным событием турнира UFC 276, который пройдет в ночь на 3 июля.

Чимаев идет на серии из пяти побед в UFC, четыре из которых были досрочными. В недавнем поединке он одолел Гилберта Бернса единогласным решением судей.

Диаз же не выходил в октагон с лета 2021 года, когда он уступил единогласным решением англичанину Леону Эдвардсу. То поражение стало вторым подряд для Нейта.

Диаз высмеял Гейджи за слова об аде для Хабиба: «Бро, ты попался в треугольник в маунте»

Гейджи ответил Диазу: «Я тебе не бро, завистливая сучка»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные