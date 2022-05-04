Дэйна Уайт случайно сообщил о возможном бое Чимаева и Нейта Диаза. Поединок может стать со-главным на UFC 276

Президент UFC Дэйна Уайт случайно раскрыл ближайшие планы организации. Во время интервью промоутера для канала The Pivot Podcast, в кадр попала доска в кабинете Уайта, на которой записаны участники летних турниров организации.

Бой Хамзата Чимаева и находится в разработке, он может стать со-главным событием турнира UFC 276, который пройдет в ночь на 3 июля.

Чимаев идет на серии из пяти побед в UFC, четыре из которых были досрочными. В недавнем поединке он одолел единогласным решением судей.

Диаз же не выходил в октагон с лета 2021 года, когда он уступил единогласным решением англичанину . То поражение стало вторым подряд для Нейта.

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Гейджи ответил Диазу: «Я тебе не бро, завистливая сучка»