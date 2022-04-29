Хамзат Чимаев – о критике тренера за бой с Бернсом: «Мне надо его слушать, он для меня как отец»

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев вновь рассказал о критике со стороны тренера за безрассудную манеру ведения боя в поединке с .

«Тренер был очень злой. До сих пор злится, можно сказать. Каждый раз когда мы встречаемся, он говорит: «Это надо было, то надо было».

Он каждый раз лекции читает, и мне надо слушать. Он мне как отец: во всем помогает – и в жизни, и в тренировках», – признался Хамзат.

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