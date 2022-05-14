Ракич – о Чимаеве: «Однажды Хамзат приезжал к нам в Вену, мы потренировались. Он прекрасный атлет»

Топовый полутяжеловес UFC Александр Ракич рассказал о совместной тренировке с .

«Конкретно в Швеции мы не пересеклись, потому что я был в All Stars давно, 6-7 лет назад. А тогда его еще не было в этом зале.

Но однажды Хамзат сам приехал к нам в Вену, и мы вместе потренировались. Он прекрасный атлет, очень высокий боец и для полусреднего, и для среднего веса.

У него была очень значимая победа в последнем поединке. Я думаю, его ждет яркое будущее», – считает австрийский боец.

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