Хабиб хочет организовать бой Федора в Eagle FC: «Собираюсь поговорить об этом со Скоттом Кокером»

Теги UFC Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Скотт Кокер Джуниор Дос Сантос Bellator Хабиб Нурмагомедов EFC Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC и действующий глава промоушна Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет устроить поединок с участием Федора Емельяненко.

«Если Джуниор Дос Сантос выиграет у Йоргана Де Кастро, я хочу устроить его бой против Федора Емельяненко.

Я хочу поговорить с моим другом Скоттом Кокером, потому что Федор на контракте в Bellator. Не знаю, какие у них планы, но мы могли бы поговорить об этом и сделать интересную историю», – сказал Хабиб.

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