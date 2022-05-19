Хабиб хочет организовать бой Федора в Eagle FC: «Собираюсь поговорить об этом со Скоттом Кокером»

Бывший чемпион UFC и действующий глава промоушна Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет устроить поединок с участием Федора Емельяненко.
«Если Джуниор Дос Сантос выиграет у Йоргана Де Кастро, я хочу устроить его бой против Федора Емельяненко.
Я хочу поговорить с моим другом Скоттом Кокером, потому что Федор на контракте в Bellator. Не знаю, какие у них планы, но мы могли бы поговорить об этом и сделать интересную историю», – сказал Хабиб.
Федор Емельяненко: «Я бы хотел побиться за пояс. Хотелось бы, чтобы это был Бейдер»
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