Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поделился впечатлениями от турнира лиги EFC, которая принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

«Eagle FC — это спящий гигант. UFC, Bellator и PFL стоит остерегаться Eagle FC, потому что они делают удивительные шоу.

На Eagle FC 46 мне очень понравился момент, когда все поздравляли Хабиба с включением в Зал славы UFC.

Нет ничего лучше, чем получать признание от легенд вроде меня и Камару Усмана, а также от Али Абдель-Азиза, двоюродных братьев Хабиба, которые ценят его.

Хабиб заслуживает всего этого, потому что он единственный, кто выиграл 29 боев и не потерпел ни одного поражения. Поздравляю Хабиба», – сказал Сехудо.

Хабиб – о соперничестве с UFC и Bellator: «Я не собираюсь драться с ними, Дэйна Уайт мне вообще как дядя»

Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC