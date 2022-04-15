Босс Bellator – о последнем бое Федора: «Мы присматриваемся к Нью-Йорку, это один из вариантов»

, президент , заявил, что еще не определился с местом проведения прощального боя .

Изначально промоутер утверждал, что поединок должен был состояться в Москве на Красной площади, однако от этих планов пришлось отказаться.

«Я ежедневно думаю о том, какую нейтральную территорию выбрать для этого поединка. Я не хочу проводить его в маленьком месте – я хочу организовать что-то большое и грандиозное, соответствующее его статусу.

Мы планировали невероятное шоу на Красной площади, и это было бы потрясающе, но теперь можно с уверенностью сказать, что этого не произойдет.

Я думаю, Федор просто хочет подраться. Он находится в отличной форме, и выглядит так, будто уже сегодня готов выйти в клетку. И он подтвердил, что это действительно так.

Мы сейчас присматриваемся к Нью-Йорку и «Мэдисон Сквер Гарден» – это один из вариантов для организации последнего боя Федора», – сказал Кокер.

Вадим Немков: «Федор хочет встретиться с Кокером и обсудить планы. Насколько я знаю, он может подраться в Америке»

Президент Союза ММА России – об уходе Емельяненко: «Федор ушел в непростой для российского спорта период, но я уважаю его решение»