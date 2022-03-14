Владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил, что борьба против UFC и Bellator – не цель его промоушена.

«Я давно знаю . Он из Сан-Хосе, я сам почти из Сан-Хосе, тренируюсь там 10 лет. Иногда мы ходим ужинать или завтракать с ним и тренером Хавьером. А Дэйна вообще стал мне как дядя.

Я давно знаю их, у меня прекрасные отношения с ними. Конечно, мы здесь, чтобы дать большие возможности многим бойцам, неважно, молодым или легендам. Но я здесь не для того, чтобы драться с UFC, или чем-то подобным», – признался Нурмагомедов.

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