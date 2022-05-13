Ян Блахович хочет бой с Усманом: «Сейчас он лучший в мире, было бы удовольствием подраться с Камару»

Теги UFC Ян Блахович Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович заявил, что не отказался бы от поединка с лидером рейтинга P4P UFC и чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом.

«Сейчас Усман лучший боец в мире. В это нет сомнений, правда? Для меня было бы удовольствием драться с кем-то вроде Камару.

Почему нет? Мы можем сделать это в будущем. Я готов. Это будет захватывающий поединок», – сказал польский боец.

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