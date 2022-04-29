Андреас Майкл, тренер шведского полусредневеса UFC Хамзата Чимаева, заявил, что боец и его команда готовы к испытанию топовыми соперниками.

«Я хочу, чтобы Хамзат встретился с Колби. Ковингтон – хороший боец, а мы стремимся драться с лучшими.

Если мы недостаточны хороши, чтобы побеждать на этом уровне, то значит нас там быть не должно. Конечно, сейчас мы будем встречаться с соперниками более высокого уровня и нам будет только тяжелее.

Если мы не сможем справиться с парнем, которого побеждал Усман, то у нас проблемы. Но у меня нет сомнений, что Хамзат справится и обязательно победит», – сказал Майкл.

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