Боб Арум: «Поединок Канело с победителем боя Смит – Бетербиев будет очень большим»

Боксерский промоутер Боб Арум заявил, что абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе в случае успеха в поединке с может подраться с победителем боя Артура Бетербиева и Джо Смита (объединительный бой за титулы IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе).

«Поединок Канело с победителем боя Смит – Бетербиев будет очень большим. Но сначала Альваресу нужно решить свои дела с Биволом. Нам необходимо посмотреть, как сложится поединок Смита с Бетербиевым.

Я точно знаю, что оба парня, Джо Смит и , хотят драться с Канело, если одержат победу в их бою. Почему бы им не хотеть этого?

Но этот поединок достаточно далеко. Думаю, у Канело есть обязательство подраться с Головкиным после поединка с Биволом, поэтому мы говорим о мае следующего года», – сказал Арум.

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