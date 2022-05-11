Бивол – о возможном бое с Бетербиевым: «Я готов, это не проблема»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что готов принять поединок против , владеющего поясами IBF и WBC.

«Конечно, я готов драться с Бетербиевым. Это не проблема. Прежде всего это спорт. Безусловно, лучше драться против соперника из другой страны, потому что ты получаешь больше внимания от фанатов бокса, для них это интереснее. Но это тоже хорошо, поскольку все четыре титула будут стоять на кону», – сказал Бивол.

Дмитрий Бивол: «Возможно, реванш с Канело будет за его чемпионские пояса»

Усик занял первое место в рейтинге P4P по версии DAZN. Бивол – 6-й, за ним Фьюри