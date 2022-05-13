Артур Бетербиев: «Не смотрел бой Канело и Бивола. Дмитрий – молодец, но маленьких бить нельзя»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев признался, что не смотрел бой между и Саулем Альваресом.

«Может, странно звучит, но я не любитель бокса на самом деле. Я не смотрю бои. Реально бывает, что какой-то бой тебя зацепил, хочется посмотреть. А это была суббота, рабочий день.

Я даже не изучал, кто из них выиграет, потому что Канело всегда выбирает, с кем боксировать. Я, как и все, наверное, думал, что он выиграет, но не вникал, не вдавался в это.

Бивол – молодец, выиграл бой. Хотя маленьких бить нельзя, но он выиграл бой», – сказал боксер.

Бетербиев – о победе Бивола над Канело: «Не считаю это большим достижением. Если бы я побил человека, который на две весовых ниже, мне было бы неприятно»

Дмитрий Бивол: «Я уже поздравил Флойда с выигрышем. Он же любит ставить»