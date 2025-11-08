Опубликован официальный постер UFC 323
В соцсетях промоушена выложили постер, посвященный UFC 323.
Напомним, главным событием турнира станет реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном за титул легчайшей категории. Соглавным боем станет поединок за пояс в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Джошуа Ваном. Турнир пройдет в ночь на 6 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
