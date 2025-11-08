Фото
Опубликован официальный постер UFC 323

В соцсетях промоушена выложили постер, посвященный UFC 323.

Напомним, главным событием турнира станет реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном за титул легчайшей категории. Соглавным боем станет поединок за пояс в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Джошуа Ваном. Турнир пройдет в ночь на 6 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.

Двалишвили опубликовал альтернативный постер боя с Яном: «Питер Пэн против Машины»

Двалишвили выложил картинку с бойцами UFC: «Как насчет джакузи?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
