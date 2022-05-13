Бетербиев – о бое с Биволом: «Если со Смитом пройдет хорошо, то конечно нужно делать поединок с Дмитрием»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев, которому предстоит объединительный поединок против чемпиона WBO Джо Смита, высказался о возможном бое с .

«Если все сейчас получится, бой пройдет хорошо, и у меня будет три пояса, то, конечно, нужно делать поединок с Биволом.

Необходимо организовать этот бой и для нас, и для зрителей, и для всех. Для чего мы здесь?», – сказал канадец российского происхождения.

Артур Бетербиев: «Не смотрел бой Канело и Бивола. Дмитрий – молодец, но маленьких бить нельзя»

Бетербиев – о победе Бивола над Канело: «Не считаю это большим достижением. Если бы я побил человека, который на две весовых ниже, мне было бы неприятно»