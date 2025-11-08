Маддалене интересен бой с Чимаевым: «Это было бы хорошее испытание»

Маддалена хочет бой с Чимаевым.

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена хотел бы провести бой с чемпионом среднего дивизиона Хамзатом Чимаевым .

«Я хотел бы подраться с Хамзатом Чимаевым в какой-то момент. Это было бы хорошее испытание», – сказал Маддалена.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

