0

Маддалене интересен бой с Чимаевым: «Это было бы хорошее испытание»

Маддалена хочет бой с Чимаевым.

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена хотел бы провести бой с чемпионом среднего дивизиона Хамзатом Чимаевым.

«Я хотел бы подраться с Хамзатом Чимаевым в какой-то момент. Это было бы хорошее испытание», – сказал Маддалена.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?

Уайт – о бое Маддалены и Махачева: «Все самое крутое, что существует в ММА, присутствует в этом поединке»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?6966 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер New York Post Sports
logoДжек Делла Маддалена
logoХамзат Чимаев
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
вчера, 07:50
Маддалена назвал пять величайших бойцов ММА: «Джонс, Пенн, Сен-Пьер, Сильва. И Емельяненко, он доминировал»
6 ноября, 12:12
Джек Делла Маддалена: «Ислам думает, что сможет меня перевести, контролировать и задушить. Но я смогу его удивить в партере»
5 ноября, 15:05
Главные новости
ACA 195: Вахаев победил Корнилова, Вязигин проиграл Зураеву и другие бои
вчера, 18:30
Взвешивание перед UFC Fight Night 264: Бонфин легче Брауна, Медич и Салихов показали одинаковый вес
вчера, 18:20
Царукян – о срыве боя с Махачевым: «В UFC меня простили. Один раз так случилось – думаю, ничего страшного»
вчера, 16:00
Двалишвили опубликовал альтернативный постер боя с Яном: «Питер Пэн против Машины»
вчера, 14:55Фото
Асланбек Бадаев: «В UFC есть запрет на подписание чемпионов ACA. Утверждать не буду, но по фактам мы это видим»
вчера, 14:35
«Нас решили приодеть». Бивол и Емельяненко примерили национальные костюмы Кыргызстана
вчера, 14:25Фото
Мурзаканов хочет провести бой в марте: «Дайте мне Прохазку. Закончу досрочно»
вчера, 14:10
Арман Царукян: «На недвижимости никогда не пропадешь. Покупаю в Краснодаре, но цель – покупать в Москве»
вчера, 13:50
Прохазка – о сгонке веса: «У меня нет никакой диеты. Я просто концентрируюсь – и килограммы натуральным образом уходят»
вчера, 13:05
Экс-боец UFC Кейси Кенни приговорен к шести месяцам тюрьмы по делу о домашнем насилии
вчера, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30