Бетербиев – о победе Бивола над Канело: «Не считаю это большим достижением. Если бы я побил человека, который на две весовых ниже, мне было бы неприятно»

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев высказался о победе Дмитрия Бивола над абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«Я бы не стал считать победу над Канело большим достижением. В медийном плане да, но если брать чисто боксерскую составляющую, то мне кажется, что это не так.

Если бы я побил сейчас человека на две весовые категории ниже, мне было бы неприятно. Это как в детстве проверяют, смелый ты или не смелый.

Тебе всегда предлагают драться с парнями на два года старше. Я так это воспринимаю. Но в любом случае Бивол – молодец, сделал свою работу на отлично, выиграл», – сказал канадец российского происхождения.

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