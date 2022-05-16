Тренер Оливейры: «Почему Хабиб говорит о поединке против Махачева в Абу-Даби? Мы хотим, чтобы Чарльз дрался в Бразилии»

Диего Лима, тренер экс-чемпиона в легком весе , прокомментировал требование организовать титульный бой на UFC 281 в Абу-Даби.

«На самом деле, все возможно. Мы работаем на UFC. Но я, как главный тренер Чарльза, который заботится о его карьере настолько, насколько это возможно, задаюсь вопросом.

Почему не Бразилии? Чарльз — чемпион, и он пишет историю ежедневно. Так почему Хабиб говорит о поединке против Махачева в Абу-Даби. Мы хотим, чтобы Чарльз дрался в Бразилии. Так что приезжайте и деритесь с нами в Бразилии!» – сказал Лима.

Неделю назад Оливейра лишился чемпионского пояса UFC, провалив весогонку перед боем с Джастином Гейджи, которого победил удушением сзади в первом раунде.

Конор обвинил Гейджи в симуляции в бою с Оливейрой: «Этот колхозник притворился спящим»

Махачев согласился драться с Оливейрой в Бразилии: «Я вызываю Чарльза с 2019 года, но все они боятся называть мое имя»